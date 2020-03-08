Путин вновь высказался за ограничение президентских сроков

Президент России Владимир Путин убежден, что для такой страны, как Россия, важна сменяемость власти, а значит необходимо ограничение числа президентских сроков.

Об этом он сказал в интервью для фильма «Пролетев над бездной», фрагмент которого был показан в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество можно было избираться», — сказал Путин.

«Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — убежден президент.