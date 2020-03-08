Гренландские тюлени в России оказались под угрозой исчезновения

Гренландские тюлени могут исчезнуть как вид на территории России, заявил член РАН Дмитрий Глазов. Это связано с сокращением количества льда в ареале их обитания.

Как поясняет Глазов, когда в местах обитания гренландских тюленей мало льда, возрастает уровень смертности среди потомства этих животных. Это связано с тем, что детеныши тюленей не умеют плавать в первые недели своей жизни, кроме того, лед служит естественным антисептиком для них и уменьшает вероятность заболеть.

— В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются, — приводит слова Глазова «РИА Новости».

При этом численность наиболее крупной популяции гренландских тюленей из трех на территории России, по оценкам ученого, превышает два миллиона особей. Охота на них в России запрещена — основные угрозы для этого вида связаны с изменением климата.