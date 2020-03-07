В Челнах выставили на продажу «семейную реликвию» из Освенцима за 3,5 млн рублей

Житель Набережных Челнов выставил на продажу старинный такелажный крюк за 3,5 млн рублей. Как утверждает продавец, таким крюком скрепляли цепи, которыми выгребались тела из газовых камер в фашистском концлагере Освенциме.

Продавец утверждает, что этот крюк достался ему от прадеда, который был в числе солдат, освобождавших Освенцим в 1945 году. Продажу крюка он связал с эмиграцией своей семьи из России.

— Состояние: потрепанное десятилетиями, но при этом это ценнейший памятник жуткому прошлому, которое никогда не должно повториться в будущем, — рассказал он о крюке.

Напомним, в феврале в Челнах на продажу выставили рукописный Коран за 15 млн рублей.