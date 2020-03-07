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Ученые назвали самые пугливые породы собак

02:35, 07.03.2020
Ученые назвали самые пугливые породы собак
Фото: pxhere.com

Зоопсихологи из Финляндии провели масштабное исследование фобий и нарушений поведения у домашних собак. Исследование выявило, что те или иные проблемы поведения наблюдались у 72,5% питомцев.

Самым распространенным фактором, влияющим на поведение собак, стала чувствительность к громким звукам — об этом сообщили 32,5% владельцев собак. При этом 26% опрошенных заявили, что их собаки боятся салюта. Наименее распространенными чертами оказались чувствительность к расставанию с человеком (5% собак) и агрессивность (14%), пишет N+1.

В исследовании также выявили, что итальянские водные собаки больше всего боятся грома и фейерверков, а испанские водные сильно пугаются при появлении незнакомцев. Авторы исследования добавили, что пугливость чаще демонстрируют самки и пожилые собаки.

Общество
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