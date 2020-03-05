«Яндекс»: в Казани к 8 Марта стали чаще заказывать пылесосы, зубные щетки и «умные» часы

Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета»

«Яндекс.Маркет» проанализировал заказы жителей Казани на маркетплейсе «Беру», сделанные перед 8 Марта. Наибольший скачок показали вертикальные пылесосы, заказы которых выросли в 3 раза.

При этом всего в категории товаров «Техника для дома» спрос вырос в 2 раза, сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета». Также в 2 раза вырос спрос на сковороды и сотейники.

Заказы электрических зубных щеток тоже увеличились в 2,7 раза. Также вырос спрос на ирригаторы (2,3 раза), косметику для ухода за лицом (2 раза), товары для ухода за волосами (1,5 раза), декоративную косметику (1,5 раза).

Примерно в 1,5 раза чаще жители Казани стали заказывать чай и конфеты в коробках.

Заказы на «умные» часы и браслеты выросли в 1,25 раза. Но средний чек в этой категории вырос в 2,5 раза и достиг 10 318 рублей.

Отмечается, что для сравнения взяты данные за период с 28 января по 3 февраля и за период с 25 февраля по 2 марта.