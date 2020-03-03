Казанский школьник стал призером олимпиады по кибербезопасности
В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился очередной этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность». Финалисты олимпиады смогли отразить хакерскую атаку на «умный» дом. Один из лучших результатов показал десятиклассник инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ Джалил Хисалиев.
Основной задачей участников стало решение одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности — противодействие атакам интернета вещей и обеспечение безопасности «умного» дома. Финальное задание разработали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети «умных» устройств и защитить ее от подобных атак в будущем.
Для проведения соревнования специалисты «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ развернули мощное инфраструктурное решение — 20 виртуальных машин для участников, атакующего бота и атакуемую сеть. Ребята в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты.
Лучший результат показала команда в составе: Егор Миранцов, Илья Сорочан, Никита Покровский, Денис Лукоянов. Победители олимпиады: Никита Покровский, Глеб Шаньшин, Денис Лукоянов, Егор Миранцов, Андрей Гумиров. Призеры: Джалил Хисалиев Альберт Акмухаметов, Илья Сорочан, Родион Плотников, Алексей Нарин, Максим Альжанов, Артем Насонов, Константин Веселов, Артем Михеев, Юрий Гришин, Николай Смирнов, Тимофей Мищенко и Тимофей Дреньков. Все 18 участников получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по информатике.
Победителей наградили представители Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и «Ростелекома» — официального партнера направления «Информационная безопасность» олимпиады Кружкового движения НТИ.
«Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны. Этот проект — часть федеральной программы «Ростелекома», направленной на повышение уровня образования в сфере информационной безопасности и созданию кадрового резерва страны», — рассказала Мария Сигаева, заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар».
Олимпиада Кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году: более 80 тысяч школьников из 85 регионов России подали заявки в рамках 30 направлений инженерной деятельности. Самая высокая конкуренция отмечена в профиле «Информационная безопасность» — 76 человек на место. Всего было подано 5 487 заявок, в финал вышли 72 участника. Несмотря на популярность ИТ-профессий у молодых людей, в финал вышли четыре девушки. Наибольшая часть победителей приехала из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Казани, Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, и Московской области.
Всего за пять лет в олимпиаде приняли участие более 123 тысяч школьников и студентов из 765 населенных пунктов страны. Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ проходят в тринадцати городах России с 5 февраля по 18 апреля.
Справка
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (Олимпиада КД НТИ) проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с ведущими технологическими компаниями — «Аэрофлот», «Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Ростелеком», «1С», «Роснано», «Газпромнефть», Movavi, ОАК, «Сухой», Bayer, «Роскосмос» начиная с 2015 года. Вузами-организаторами Олимпиады КД НТИ являются Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и Университет Иннополис. Информационными и образовательными партнерами являются: образовательный центр Maximum, онлайн-школа «Фоксфорд».
Разработчиками следующих профилей выступают компании: BiTronics Lab — «Нейротехнологии и когнитивные науки», «Лоретт» — «Анализ космических снимков и геопространственных данных», «АСРоботикс» — «Автономные транспортные системы», «Стем-Игры» — «Наносистемы и наноинженерия», Центр развития робототехники (г. Владивосток) — «Водные робототехнические системы», «Полюс НТ» — «Интеллектуальные энергетические системы», «Инситилаб» — «Технологии беспроводной связи», «Кибернетические технологии» — «Интеллектуальные робототехнические системы», «Братья Вольт» — «Аэрокосмические системы», «Образование будущего» — «Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «СофтЛайн Трейд» — «Большие данные и машинное обучение», «Коптер Экспресс Технологии» — «Летательная робототехника», «Композиты России» — «Композитные технологии»
В рамках основного трека олимпиады учащиеся 8—11 классов могут соревноваться по 24 инженерным профилям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и возможность поступления в ведущие технические вузы России. С 2018 года в рамках Олимпиады КД НТИ проводится студенческий трек, его победителям доступна возможность бесплатного обучения в магистратурах, а также стажировки в лидирующих компаниях инженерной отрасли. В 2019 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Платформа НТИ» впервые проводится Олимпиада КД НТИ.Junior для школьников 5—7 классов; соревнования проводятся по пяти технологическим сферам.
«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.
В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в продуктах и сервисах компании.
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