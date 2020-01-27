«Талибан» взял ответственность на себя за крушение самолета в Афганистане

Члены движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за крушение самолета, на борту которого находились 83 человека.

Они заявили, что авиалайнер летел с американскими военными, в том числе с высокопоставленными офицерами, пишет Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

Как сообщает Afganistan Times, воздушное судно потерпело крушение на подконтрольной «Талибану» территории.

