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Директор Нацмузея Татарстана рассказала о готовящейся экспозиции к 75-летию Победы

09:21, 29.02.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Директор Нацмузея Татарстана рассказала о готовящейся экспозиции к 75-летию Победы
Фото: vk.com

Директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала о том, как учреждение готовится встретить 9 Мая. Она подробно описала, в каком ключе будет организована экспозиция к 75-летию Победы.

«Я бы хотела показать, что война — это страшно. Конечно, мы хотим показать героику, но нужно, чтобы мы понимали, что не надо создавать таких ситуаций, когда население должно проявлять массовый героизм», — заявила Назипова в интервью Андрею Кузьмину.

По ее словам, лейтмотивом экспозиции станет лозунг «Главное, чтобы войны не было».

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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