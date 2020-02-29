Директор Нацмузея Татарстана рассказала о готовящейся экспозиции к 75-летию Победы

Директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала о том, как учреждение готовится встретить 9 Мая. Она подробно описала, в каком ключе будет организована экспозиция к 75-летию Победы.

«Я бы хотела показать, что война — это страшно. Конечно, мы хотим показать героику, но нужно, чтобы мы понимали, что не надо создавать таких ситуаций, когда население должно проявлять массовый героизм», — заявила Назипова в интервью Андрею Кузьмину.

По ее словам, лейтмотивом экспозиции станет лозунг «Главное, чтобы войны не было».