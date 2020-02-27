Под Казанью перевернулись сразу две легковушки
В Пестречинском районе в результате аварии перевернулись два легковых автомобиля. Видеозапись с места происшествия выложена в соцсети.
Авария произошла на трассе Шихазда — Пестрецы. От удара оба участника ДТП вылетели с проезжей части и перевернулись. Информации о пострадавших нет.
Как отмечают пользователи соцсетей, на данном участке находится поворот, на котором многие новички в вождении, не зная дорогу, попадают в аварии. Также пользователи отмечают, что там также есть знак «Обгон запрещен».
В причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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