Под Казанью перевернулись сразу две легковушки

Фото: кадр видео из соцсети

В Пестречинском районе в результате аварии перевернулись два легковых автомобиля. Видеозапись с места происшествия выложена в соцсети.

Авария произошла на трассе Шихазда — Пестрецы. От удара оба участника ДТП вылетели с проезжей части и перевернулись. Информации о пострадавших нет.

Как отмечают пользователи соцсетей, на данном участке находится поворот, на котором многие новички в вождении, не зная дорогу, попадают в аварии. Также пользователи отмечают, что там также есть знак «Обгон запрещен».

В причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.