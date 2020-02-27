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Под Казанью перевернулись сразу две легковушки

02:23, 27.02.2020
Под Казанью перевернулись сразу две легковушки
Фото: кадр видео из соцсети

В Пестречинском районе в результате аварии перевернулись два легковых автомобиля. Видеозапись с места происшествия выложена в соцсети.

Авария произошла на трассе Шихазда — Пестрецы. От удара оба участника ДТП вылетели с проезжей части и перевернулись. Информации о пострадавших нет.

Как отмечают пользователи соцсетей, на данном участке находится поворот, на котором многие новички в вождении, не зная дорогу, попадают в аварии. Также пользователи отмечают, что там также есть знак «Обгон запрещен».

В причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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