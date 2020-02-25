Ветеран Великой Отечественной войны: «Сейчас правда о войне искажается, перевертывается, чтобы противостоять русским»

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Ветеран Великой Отечественной войны Константин Мелешко и труженица тыла Анна Терехина прочитали присланное в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

Ранее он прислал в редакцию RT письмо, в котором он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой войне.

Мелешко отметил, что очень рад осознанию роли, которую сыграла советская армия, освобождая Германию.

«Тем более сейчас, когда идет вранье такое, искажение. Какое искажение наших памятников, низвержение, разрушение! В Польше особенно… у поляков, которых мы освободили. Я, который проходил Польшу — мимо Варшавы, мимо Данцига, — видел все это, видел, как наши части наступали, как все было сделано русскими, советскими солдатами. А сейчас это искажается, перевертывается все, чтобы противостоять русским», — сказал RT Мелешко.

Терехина рассказала, что немецкий и русский народ всегда дружили.

«Никакой вражды никогда не было. А я тем более учительницей была, учила [детей] разных национальностей и для меня вообще никакой разницы не было: русский ты, немец, украинец… У меня в классе все дружные были: никогда никаких упреков, никаких неприятностей по вопросу национальности не было», — пояснила Терехина.