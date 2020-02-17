Немецкий писатель поблагодарил СССР за освобождение Европы от нацизма

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Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг прислал в редакцию RT письмо, в котором он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

«Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через десять лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда? Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий», — говорится в письме.

Писатель отмечает, что от действий нацистов пострадали целые народы, в том числе и немцы. В этой связи он благодарит СССР за освобождение Европы от нацизма.

«Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — написал Вольф фон Фихтенберг.

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