Тренер «Ак Барса»: «Против «Салавата» постараемся сыграть оптимальным составом»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу против «Салавата Юлаева» и прокомментировал предстоящее противостояние с «Нефтехимиком» в плей-офф.

Как команда готовится к «Зелёному дерби»? Насколько этот матч будет важен с точки зрения подготовки к плей-офф?

Это одна из последних репетиций перед плей-офф, поэтому мы стараемся сыграть оптимальным составом из тех ребят, кто здоров. Хотим показать хороший хоккей против сильной команды — это дерби, обе команды играют где-то в схожей манере: хотят контролировать шайбу, дорожить шайбой, проповедуют играющий хоккей. Поэтому предстоит интересный матч — и для команд, и для зрителей.

Какой из компонентов будет важнейшим в этом матче?

Это дисциплинированная игра, без удалений, также это игра в неравных составах. Ещё нужно уменьшить количество грубых ошибок.

Патрис Кормье не сможет сыграть в этом матче из-за дисквалификации. Насколько это серьёзная потеря для команды?

Это, естественно, значимый игрок для нас — и на точке вбрасывания, и при игре в неравных составах, и один из лидеров команды. Это потеря ощутима, но у нас есть резерв, и мы надеемся, что те ребята, которые войдут сегодня в игру, покажут хороший хоккей и принесут нам результат.

Соперником «Ак Барса» по первому раунду плей-офф стал «Нефтехимик». Насколько следили за этим в команде?

Мы, конечно, следили за тем, кто будет нам противостоять в плей-офф. Но, в общем-то, мы готовы показать свой хоккей и отталкиваемся от своей игры, поэтому кто достался в соперники — с тем и будем играть, мы готовы к любому сопернику, — приводит слова Перова пресс-служба клуба.