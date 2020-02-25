Сегодня в Татарстане ожидается метель и до +3 градусов

Во вторник, 25 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах сохранится гололедица, утром и днем местами снежные заносы и снежная каша.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный, порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +3°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до +2°С.