В Татарстане возбудили уголовное дело против главы сельского поселения

Следком возбудил уголовное дело в отношении 45-летней бывшей главы Старочурилинского сельского поселения Арского района, которая подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2013 году подозреваемая сняла с учета на получение жилья по договорам социального найма трех граждан, имевших на то первоочередное право, и от имени исполкома она заключила ложные договоры социального найма с лицами, не имевшими на это никаких то оснований. Это позволило им обратить жилье в собственность, а также выкупить муниципальные земельные участки под объектами недвижимости. Ущерб составил 1,9 млн рублей.

Уголовное дело расследуется в Арском МРСО СУ СКР по Республике Татарстан.

Ранее Следком возбудил дела против глав Абдинского сельского поселения Тюлячинского района и Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района Татарстана.