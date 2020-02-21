Новости происшествий

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело против главы сельского поселения

12:34, 21.02.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело против главы сельского поселения
Фото: realnoevremya.ru

Следком возбудил уголовное дело в отношении 45-летней бывшей главы Старочурилинского сельского поселения Арского района, которая подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2013 году подозреваемая сняла с учета на получение жилья по договорам социального найма трех граждан, имевших на то первоочередное право, и от имени исполкома она заключила ложные договоры социального найма с лицами, не имевшими на это никаких то оснований. Это позволило им обратить жилье в собственность, а также выкупить муниципальные земельные участки под объектами недвижимости. Ущерб составил 1,9 млн рублей.

Уголовное дело расследуется в Арском МРСО СУ СКР по Республике Татарстан.

Ранее Следком возбудил дела против глав Абдинского сельского поселения Тюлячинского района и Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района Татарстана.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров