В Казани за хищения по госконтракту осужден подполковник Минобороны

Фото: "Реальное время" (на снимке - подсудимый Миронов)

К 4 годам колонии-поселения приговорил накануне Казанский гарнизонный военный суд подполковника Минобороны РФ Андрея Миронова. Он признан виновным в хищении средств по оборонному контракту в рамках программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ».



Суд обязал осужденного возместить ущерб потерпевшему Федеральному центру токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»). В ходе судебного следствия, сумма иска сократилась с 19,8 до 18,7 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В прениях гособвинитель Сергей Бацаца просил наказать Миронова строже — 6 годами колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей и лишением звания подполковника запаса.

Сам Миронов и его адвокат с первых дней процесса настаивали на оправдании.

Напомним, d 2013-м году ВНИВИ получил госконтракт на 41 млн рублей по проекту «Кулик-1» федеральной программы нацбезопасности и обязался разработать комплект тест-систем для выявления и идентификации биологических ядов — микотоксинов.



Проект предусматривал и термоконтейнер для доставки данных тест-систем к месту предполагаемого очага заражения и назад, в лабораторию. По версии обвинения, именно ради «упаковочной» части казанский центр по совету Миронова заключил договор на 23 млн рублей на разработку термоконтейнера с электропитанием с московской фирмой «ЦАГИ-СМ», но по факту через нее лишь провели деньги, а заказчику представили тест-системы в покупных контейнерах.

Защита намерена оспорить приговор. Это не первое уголовное дело с контрактами ВНИВИ.