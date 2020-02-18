McDonald's открыл первую в России «темную кухню»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сеть McDonald's открыла первый в России ресторан, работающий только для доставки. Такие заведения в отрасли получили название Dark Kitchen — «темная кухня».

Кухня McDonald's работает около станции метро «Юго-Западная» в тестовом режиме, пишут «Ведомости».

В сети подчеркнули, что это один из первых ресторанов такого формата у McDonald's во всем мире. Подобный был открыт в прошлом году в Великобритании. Развивать ли Dark Kitchen дальше сеть будет решать по результатам работы тестовой кухни.

Прошлой осенью американские СМИ показали секретный стартап экс-главы Uber Трэвиса Каланика. Он развивает проект CloudKitchens, который предоставляет площади ресторанам, работающим на доставку.