McDonald's открыл первую в России «темную кухню»
Сеть McDonald's открыла первый в России ресторан, работающий только для доставки. Такие заведения в отрасли получили название Dark Kitchen — «темная кухня».
Кухня McDonald's работает около станции метро «Юго-Западная» в тестовом режиме, пишут «Ведомости».
В сети подчеркнули, что это один из первых ресторанов такого формата у McDonald's во всем мире. Подобный был открыт в прошлом году в Великобритании. Развивать ли Dark Kitchen дальше сеть будет решать по результатам работы тестовой кухни.
Прошлой осенью американские СМИ показали секретный стартап экс-главы Uber Трэвиса Каланика. Он развивает проект CloudKitchens, который предоставляет площади ресторанам, работающим на доставку.БизнесУслуги
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