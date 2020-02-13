Российский суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей

Вслед за Twitter свой штраф за отказ перенести данные российских пользователей в РФ получила и соцсеть Facebook. Основанная Марком Цукербергом компания так же должна выплатить 4 млн рублей.

«Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — цитирует решение ТАСС.

Судья подчеркнула, что компания Facebook Inc. не стала перемещать в РФ серверы с данными, несмотря на многочисленные требования Роскомнадзора.

Напомним, что сегодня же аналогичное решение суд вынес в отношении Twitter. Компания так же должна выплатить 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.