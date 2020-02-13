Российский суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мировой суд Таганского района Москвы обязал компанию Twitter, управляющую одноименным сервисом микроблогов, выплатить 4 млн рублей.

Такое решение вынесено в связи с отказом компании переносить персональные данные россиян на серверы в РФ.

«Суд постановил: признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует решение суда «Интерфакс».

Ранее Twitter и Facebook оштрафовали за непредоставление информации о локализации данных. Однако тогда размер штрафа составил 3 тысячи рублей. Споры российских властей с западными соцсетями из-за данных россиян продолжаются уже несколько лет.

