В Казани водитель троллейбуса оборвал «рога» другого

В группе «ВКазани Поймут» в сети «ВКонтакте» один из пользователей рассказал о конфликте водителей троллейбуса №3 на остановке «Метро «Площадь Тукая».

«Передний троллейбус «резинил», так, что к Кольцу его догнал его же задний, да ещё решил и постоять пособирать пассажиров на остановке. В результате чего водитель заднего троллейбуса не выдержал, запрыгнул на лестницу уже отъезжающего переднего и сорвал «рога» с проводов, после чего сел в свой троллейбус и уехал», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пользователь отметил, что «резинщику» пришлось задержаться на остановке.

Ранее в Казани столкнулись три автобуса, полностью перекрыв дорогу Судя по кадрам с места ЧП, автобусы не смогли разъехаться на трехполосной дороге.