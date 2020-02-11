Эксперты ждут снижения премий по ОСАГО на 5%

Аналитики считают, что страховщики сократят выплаты премий по ОСАГО на 5% в 2020 году. Такой прогноз специалисты дают на фоне нового регулирования и стагнации авторынка.

В исследовании консалтинговой компании Deloitte подчеркивается, что средний размер премии уже сократился с вводом нового механизма регулирования.

«Мы ожидаем, что эффект от нового механизма регулирования и стагнации на автомобильном рынке будет ощутим и в 2020 году, за счет чего сократятся совокупные страховые взносы в сегменте», — цитирует материалы компании ТАСС.

При этом общий объем премий по всему страховому рынку в РФ возрастет на 13%, считают эксперты. Такой рост окажется ниже чем в предыдущие годы (15% и 16% в 2018 и 2019 годах соответственно). Аналитики объясняют сокращение темпов невысоким экономическим ростом и стагнацией располагаемых доходов населения.

Напомним, что новые поправки в закон об ОСАГО позволят страховщикам полностью перекладывать обязанность выплачивать ущерб на виновника ДТП в случае ошибки в полисе.