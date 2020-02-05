Челнинского блогера и экс-депутата лишили прав за нетрезвую езду

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По решению мирового суда оштрафован и лишен водительских прав известный челнинец Сергей Еретнов. По данным «Реального времени», в сентябре его задержали нетрезвым за рулем иномарки в Набережных Челнах.



Рассмотрение административного материала затянулось, поскольку челнинский суд направил его в Казань — по месту регистрации правонарушителя. Последнему же удалось добиться отмены первого решения о лишении прав, и мировому судье пятого участка Вахитовского района Казани пришлось рассматривать дело Еретнова повторно.

Сам нарушитель сообщил «Реальному времени» — с наказанием согласен.