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В компании миллиардера Тукаева из Лениногорска ввели наблюдение

16:39, 04.02.2020
В компании миллиардера Тукаева из Лениногорска ввели наблюдение

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел наблюдение ООО «Ортэкс», принадлежащее миллиардеру Ильшату Тукаеву из Лениногорска. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Соответствующее решение принято по иску Сбербанка на 1,5 млрд рублей. Этот иск также был объединен в одно производство с заявлениями еще ряда кредиторов — в том числе московского ООО «Хартман», которое предоставляло в лизинг технику сельскохозяйственным активам Тукаева.

Подробнее о том, как сельскохозяйственные активы Тукаева потянули на дно его основной бизнес, — в материале «Реального времени».

Бизнес Татарстан
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