В компании миллиардера Тукаева из Лениногорска ввели наблюдение

Арбитражный суд Татарстана накануне ввел наблюдение ООО «Ортэкс», принадлежащее миллиардеру Ильшату Тукаеву из Лениногорска. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Соответствующее решение принято по иску Сбербанка на 1,5 млрд рублей. Этот иск также был объединен в одно производство с заявлениями еще ряда кредиторов — в том числе московского ООО «Хартман», которое предоставляло в лизинг технику сельскохозяйственным активам Тукаева.

Подробнее о том, как сельскохозяйственные активы Тукаева потянули на дно его основной бизнес, — в материале «Реального времени».