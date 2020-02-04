В Татарстане «Газель» влетела в грейдер: погиб 23-летний парень
В Бугульминском районе Татарстана накануне днем произошла смертельная авария. Грузовая «Газель» столкнулась с грейдером.
Авария произошла на 305 километре автодороги Казань — Оренбург. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасную скорость и влетел в тяжелую технику. В результате погиб 23-летний пассажир, он скончался в реанимации, сообщает «Бугульминская газета».
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