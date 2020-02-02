Малышева рассказала об уникальной программе в ДРКБ Татарстана

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В детской республиканской клинической больнице Татарстана существует единственная в России бесплатная программа для обследования ребенка на гиперхолестеринемию (высокий уровень холестирина). На это обратила внимание известная телеведущая Елена Малышева.

Как рассказала Малышева, детям с высоким холестирином может грозить инфаркт уже в 30 или 40 лет. Такая ситуация называется «наследственная гиперхолестеринемия». В Татарстане ребенок может пройти программу по выявлению гиперхолестеринемии, а также получить лечение, если у кого-то из взрослых родственников ребенка диагностировали инфаркт или инсульт.

— Для детей Татарстан это бесплатные программы. По-моему это здорово! Я хочу, чтобы так была во всех регионах. — написала Малышева в своем Instagram.

Напомним, Малышева на этой неделе посетила Казань. В городе она также побывала в вытрезвителе «Возрождение», — позже она рассказала о впечатлениях от визита в это заведение и знакомства с его клиентами.