Блоки для сортировки мусора появятся рамках программы «Наш двор» в Татарстане

Отдельные блоки для сбора мусора предусмотрены при реализации программы «Наш двор» в Татарстане. Об этом рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на запуске сети фандоматов в Казани.

— Но все зависит от людей. Взрослых, наверное, перевоспитать уже сложно, а детей этим проектом можно заинтересовать. В дальнейшем они будут и взрослых призывать к раздельному сбору мусора. Поэтому школьники — наши большие помощники в этом деле, — добавил президент.

Напомним, сеть фандоматов, принимающих пластиковую тару, установят в Казани в рамках эксперимента госкорпорации «Ростех». Накануне на запуск эксперимента прибыл лично гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.