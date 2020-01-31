Жительница Татарстана посадила за руль автомобиля восьмимесячную дочь — видео

Фото: скриншот

В Татарстане женщина посадила восьмимесячную дочь за руль автомобиля и выложила видео поездки в социальных сетях. Ролик публикует «Татар-информ».

На видео женщина за рулем автомобиля держит на руках дочку, которой позволяет крутить руль, включать поворотники. При этом автомобиль движется по дороге.

«Мадинка развозила нас домой сегодня», — подписала женщина видео.

Ранее многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева посадила за руль шестилетнего ребенка, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это на нее завели два уголовных дела. Еще одно уголовное дело на нее завели после нападения на сотрудницу полиции.