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Жительница Татарстана посадила за руль автомобиля восьмимесячную дочь — видео

16:45, 31.01.2020
Жительница Татарстана посадила за руль автомобиля восьмимесячную дочь — видео
Фото: скриншот

В Татарстане женщина посадила восьмимесячную дочь за руль автомобиля и выложила видео поездки в социальных сетях. Ролик публикует «Татар-информ».

На видео женщина за рулем автомобиля держит на руках дочку, которой позволяет крутить руль, включать поворотники. При этом автомобиль движется по дороге.

«Мадинка развозила нас домой сегодня», — подписала женщина видео.

Ранее многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева посадила за руль шестилетнего ребенка, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это на нее завели два уголовных дела. Еще одно уголовное дело на нее завели после нападения на сотрудницу полиции.

Происшествия Татарстан
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