Кредиторам «ИнтехБанка» выплатили 3,2 из 23,7 млрд рублей требований

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассказало о ходе конкурсного производства в ПАО «ИнтехБанк». На 1 января 2020 года кредиторам банка выплачено 3,2 млрд рублей.

Это составляет 13,62% от всех требований, включенных в реестр требований кредиторов, которые составляют 23,7 млрд рублей.

В целом требования всех установленных кредиторов оцениваются в 26,2 млрд рублей. Следующее судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего назначено на 9 апреля.

Напомним в ноябре прошлого года АСВ увеличило процент выплат вкладчикам «ИнтехБанка» до 22,13%.