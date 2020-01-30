В 2020 году на организацию отдыха детей и молодежи Казани направят 312,9 млн рублей

Исполком Казани утвердил программу «Организация отдыха детей и молодежи г. Казани на 2020 год». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Общий объем финансирования программы составит 312,9 млн рублей, в том числе из бюджета РТ выделят 228,1 млн рублей, из бюджета Казани — 2,3 млн рублей. Родительская плата составит 74,3 млн рублей, средства предприятий — 8,1 млн рублей.

В перечень мероприятий вошли:

организация профильных смен в загородных лагерях отдыха для творчески одаренных или социально активных детей и волонтеров, членов активов детских и молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного образования детей;

организация смен в загородных лагерях отдыха для детей работников государственных и муниципальных организаций, детей работников коммерческих и некоммерческих организаций;

организация смен в лагерях труда и отдыха и с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями для учащихся общеобразовательных учреждений;

организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программой отдыха планируется охватить 39 947 детей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все татарстанские детские лагеря планируется подключить к онлайн-сервису по продаже путевок.