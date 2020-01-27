США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американский военный самолет разбился в Афганистане,однако нет признаков того,что его сбили, нет, сообщил представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
«Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет», — написал он в своем Twittere.
Кроме того, Леджетт отметил, что утверждения талибов о том, что мог рухнуть еще один самолет, неверны.
Ранее СМИ сообщили, что самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в одной из провинций страны. На борту самолета, по сообщениями СМИ, находились 83 человека. Самолет выполнял рейс из Кабула в Герат.
Позже члены движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за крушение самолета.
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