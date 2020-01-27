Гендиректор «Салавата»: «Руководство республики и клуба доверяет Цулыгину»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов выразил поддержку главному тренеру уфимского клуба Николаю Цулыгину и его тренерскому штабу.



— Высшее руководство клуба поддерживает тренерский штаб, несмотря на тяжелую ситуацию. Восьмое место неприемлемо для «Салавата Юлаева». Мы сохраняем доверие к тренерам и думаем, что они найдут выход из этой ситуации.

— Готов ли «Салават» терпеть, если Николай Цулыгин не выполнит поставленную задачу, не попадет в финал конференции? Дадут ли тренеру в таком случае еще один шанс?

— Давайте подождем, выполнит он или нет. Сейчас говорить об этом и загадывать не имеет смысла. Говорить, что он что-то не выполнит и будем ли мы терпеть, — не слишком корректно. Мы понимаем, что после плей-офф во втором сезоне есть небольшой спад, но руководство республики и клуба доверяет тренерскому штабу. Не хотим говорить гипотетически, что будет. Наступят такие моменты, тогда и будем говорить, — заявил Курносов.

После 51 проведенного матча «Салават Юлаев» набрал 57 очков и занимает шестую строчку в Восточной конференции КХЛ.