В Челнах нашли новый очаг кори

В Набережных Челнах обнаружили новый очаг кори — в одном из домов 18-го комплекса нового города.

По данным «Челнинских известий», заболел ребенок. Всех проживающих в этом подъезде пригласили в поликлинику на вакцинацию. Кроме того, желающим сделали прививки на дому.

Ранее сообщалось, что в прошлом году за счет республиканского бюджета от кори дополнительно были привиты 31,5 тысячи татарстанцев, в том числе и почти 2,5 тысячи трудовых мигрантов из так называемой группы риска. Именно они зачастую завозят корь на территорию Татарстана. За последний год корь в республику завозили 7 раз — из Москвы, с Украины и из Таиланда. Подробнее — в материале «Реального времени».

