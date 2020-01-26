В Казани покажут биографическое шоу о Шаляпине

31 января в казанском мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» покажут биографическое шоу под названием «Тот самый Шаляпин» о певце Федоре Шаляпине, который является уроженцем столицы Татарстана.

Оно станет первым из ряда подобных проектов про известных людей, которые жили и творили в Казани. Посетителям парка представят малоизвестные факты из жизни певца.

«Тот самый Шаляпин» — это представление сквозь современный образ мышления режиссера постановки, которое удивит каждого с первых же секунд. В этот день профессиональные актеры покажут мелкими штрихами, через детали малоизвестные страницы жизни Человека с большой буквы: его характер и душу», — сообщили организаторы шоу.