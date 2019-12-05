КАМАЗ передал 80 тягачей в лизинг краснодарскому перевозчику

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» передало 80 седельных тягачей «КАМАЗ-5490 NEO» группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.

Передача машин состоялась 2 декабря на площадке ЗАО «Краснодарский автоцентр «КАМАЗ, сообщает пресс-служба челнинской компании.

Также стороны подписали дополнительное соглашение о поставке еще 300 автомобилей «КАМАЗ» в лизинг в 2020 году и объявили о дальнейшем масштабном развитии партнерства в связи с реализацией ГК «Крафтер» планов по расширению автопарка и увеличению доли на рынке грузовых автоперевозок РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам января — сентября 2019 года «Лизинговая компания «КАМАЗ» передала клиентам 3 496 автомобилей КАМАЗ. Также в лизинг компания отдала 63 автобуса и 1 850 единиц прицепной техники.

