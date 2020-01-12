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КАМАЗ в 2019 году передал в лизинг около 4,5 тыс. грузовиков

23:30, 12.01.2020
КАМАЗ в 2019 году передал в лизинг около 4,5 тыс. грузовиков
Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», по предварительным данным, передало клиентам 4464 грузовых автомобиля. При этом были запланированы поставки только 2700 грузовиков.

Также КАМАЗ передал в лизинг 2117 прицепов и 63 автобуса, сообщает пресс-служба челнинской компании.

Ранее в декабре АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» передало 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.

Также в декабре КАМАЗ и UzAutoTrailer зарегистрировали в Узбекистане лизинговую компанию «KAMAZ Asia Leasing». До 2022 года планируется передать в лизинг более 1500 автомобилей.

Авто Татарстан
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