Российских полицейских хотят обязать беспрекословно выполнять любые приказы начальства

Российских полицейских хотят обязать беспрекословно выполнять указы начальства, следует из проекта указа президента «О некоторых вопросах организации службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Кроме того, документом предлагается отдавать приветствие своим коллегам, флагу и братским могилам, а обращаться друг к другу смогут только на «Вы».

МВД России предложило распространить действие главы №2 Устава внутренней службы вооруженных сил РФ на сотрудников органов внутренних дел. Согласно этому документу, подчиненные обязаны «беспрекословно выполнять приказы начальника». Неисполнение их расценивается как преступление против воинской службы.

Сейчас статья 286.1. УК РФ предусматривает наступление уголовной ответственности для не исполнивших приказ сотрудников ОВД, если это нанесло существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Подчеркивается, что военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других, пишет legal.report.