Бизнес-делегация из Коми представит в Казани свои проекты

С 27 по 29 января в Казань с деловым визитом приедет бизнес-делегация из Коми. Целью визита станет налаживание деловых связей, заключение договоренностей о долгосрочном сотрудничестве с представителями татарстанского бизнеса.

В Татарстан приедут представители ведущих компаний республики: промышленных, производственных и перерабатывающих предприятий, представители деревянного домостроения и туристического бизнеса. Среди них — ООО «Лотос» (изготовление теплозвукоизоляции из базальта), мебельное производство «Алграф», туристический центр «Счастливая жизнь», ООО «ГринТех Коми» (полимерно-песчаные композитные материалы), ООО «Керка» (бревенчатые дома по норвежской и русской технологиям) и другие.

28 января состоится презентация компаний из Коми бизнес-сообществу Республики Татарстан (16+). На нее приглашаются представители заинтересованных в сотрудничестве татарстанских компаний.

Организовала бизнес-миссию автономная некоммерческая организация Республики Коми «Центр развития предпринимательства». Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Партнерский материал