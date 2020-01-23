В Казани пройдет недельный семинар по программе «Наш двор»

На следующей неделе, 27 января, в Казани стартует недельный семинар-воркшоп «Наш двор». Его участники выработают единый подход к проектированию дворовых пространств в рамках одноименного республиканского проекта, анонсированного президентом РТ в августе прошлого года.

По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, основным критерием при реализации проекта будет качество работ.

Участники воркшопа изучат мировой опыт в благоустройстве придомовых территорий, а также обсудят вопросы современного наполнения дворов и их дальнейшего содержания.