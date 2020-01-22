В Татарстане утвердили дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по интеграции государственной и негосударственной медицины.

На данный момент в Татарстане 3686 организаций имеют лицензию на медицинскую деятельность, из них 2379 — это частные медорганизации.

В список мероприятий по интеграции вошли участие частных организаций в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, реализация проектов здравоохранения с применением механизмов концессии государственно-частного партнерства и т.д.

Разработать дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины поручил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с традиционным ежегодным посланием Госсовету РТ.