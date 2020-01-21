В Вологодской области проходит реставрация мечети и церкви из Татарстана — видео

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В Вологодской области реставрируют 140-летнюю мечеть и церковь XVIII века из Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Старинную мечеть восстанавливают по технологиям создателей — с помощью топора. Руководитель реставрационных работ Алекандр Попов отмечает, что это делается для того, чтобы следующее поколение смогло увидеть храм таким, каким он был сразу после постройки.

Он отметил, что сложнее всего дается восстановление михраба.

«Все тонкости начинаются, когда начинается кровля. Минарет, необычная конструкция, внутри винтовая лестница и стропильные конструкции», — рассказал реставратор.

Для гидроизоляции кровли и фундамента специально заготовили бересту, натуральный мох будет утеплителем. Половина реставрационных работ уже выполнены, остался только минарет. Планируется, что мечеть вернется на родину, в Рыбно-Слободский район, уже к 100-летию ТАССР в обновленном виде.

Параллельно с мечетью реставрируется Михаило-Архангельская церковь XVIII века из Камско-Устьинского района республики. Ее восстанавливают по той же технологии. Однако православный храм вернется в деревню Большие Кляри не раньше следующего года.