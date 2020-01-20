В Татарстане вынесли приговор об изнасиловании 92-летней

К 5,5 года колонии строгого режима приговорил Дрожжановский райсуд Татарстана 58-летнего Владислава Пустынина. Он признан виновным в сексуальном насилии в отношении 92-летней женщины, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Вину Пустынин признал еще на предварительном следствии. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование.

Согласно приговору, 1 октября 2019 года в селе Чувашская Бездна Дрожжановского района обвиняемый в пьяном виде проник в дом бабушки и стал требовать интима. Она отказала, он ударил ее несколько раз и изнасиловал.