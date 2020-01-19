Спортивный директор «Рубина»: «Сейчас работаем на перспективу, остальное покажет только время»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал нынешнее положение дел в казанской команде и поделился планами дальнейшего развития клуба.

— Похоже, в республике Татарстан решили повернуться лицом к футболу?

— Очень бы хотелось надеяться на это. Для меня вообще переезд в Казань оказался безумно интересным. В регион, где так поддерживают спорт, где столько строится и делается для него. Во всех топовых видах спорта команды на виду. «Рубин» тоже всегда был наверху.

— В этом сезоне для «Рубина» речь идет исключительно о борьбе за выживание...

— Это факт.

— С нынешним сезоном примерно понятно. А чего ждать от «Рубина» в следующем? Будете замахиваться на еврокубки?

— Цель — сделать качественную команду. У нас есть для этого все возможности. Но двигаться хотим поступательно. Не начав платить колоссальные зарплаты и взрывая рынок. А на что будет способна эта хорошая команда — покажет только время. Это не строительство дома, где такое-то время требуется на закладку фундамента, столько на возведение стен, а столько — на крышу. Строительство команды так детально не распланируешь.

— Но бюджет вырастет раза в два?

— На этот вопрос имеет право отвечать только генеральный директор Рустем Сайманов. Хотя вопрос не в бюджете. Понятно, что он будет увеличен, с этим прицелом и на летнее трансферное окно смотрим. Однако повторюсь, не хотим тех историй, которые видели в других командах. Когда совершают безумные траты, не зная потом, как выбраться из долгов. Надо жить по средствам, а не рыть ковшом трансферный рынок, забывая о завтрашнем дне. Мы как раз работаем на перспективу, доказательство чему подписание контрактов с четырьмя молодыми россиянами. Как это было у Евгения Гинера в свое время в ЦСКА, и как у армейцев происходит сейчас. Нынешний «Рубин» должен окрепнуть и пройти определенный путь. А наблюдать за развитием команды, на мой взгляд, самое интересное в футболе, — считает Яровинский.