Артем Дзюба жестко раскритиковал сериал «Ведьмак»

Нападающий сборной России по футболу и питерского «Зенита» Артем Дзюба подверг критике сериал «Ведьмак», вышедший в конце прошлого года.

— Ты знатный киноман. Что посмотрел за праздники?

— Обязательно «Клаус». Вчера я был на... «Дело...» Как этот фильм называется? Сейчас. «Дело Ричарда Джуэлла». Потрясающе, я вчера был просто восхищен этим фильмом. Уау!

Сериал «Мандалорец». Это не то, что «Дисней» сейчас испортил «Звездные войны», это безобразие. Сериал потрясающий. «Ведьмака» тоже советую всем ценителям, кто читал. Особенно кто читал, кто не читал — они ничего не поймут вообще. В принципе, и я читал, и многие, кто читал, половины не понимали. Подбор актеров — это вообще катастрофа.

— А Генри Кавилл (британский актер, исполнитель главной роли, — прим. ред.) — да?

— Генри Кавилл — да. Но только в этом фильме побольше было бы действий, а не болтовни. Плюс, конечно, безобразный кулончик, ненастоящий медальон волка. Ну и актеры... Трисс Меригольд, Вильгефорц (герои сериала, — прим. ред.) — индус! Меня прям почему-то разрывает. Ну это вообще безобразие. Правда, я большой поклонник «Ведьмака» и расстроился немножко. Его ждал все-таки больше, но жду, знаю, что уже объявили продолжение игр, это потрясающая новость, — сказал Дзюба.