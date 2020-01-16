Суд отстранил руководство следственного отдела Челнов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Советский райсуд Казани постановил отстранить от должности главу следственного отдела СКР Набережных Челнов Камиля Халиева. Также отстранен и его заместитель Ильдар Шакиров.

Об отстранении главного следователя Челнов ходатайствовало Следственное управление СКР по Татарстану.

Решение принято в связи с уголовными делами, фигурантом которых стал Халиев, chelny-biz.ru.

По информации издания, два года назад челнинский следственный отдел прекратил расследование уголовного дела о гибели двух рабочих, которых придавило бетонной плитой на стройке. Тогда вину на себя взял прораб, но позже он отказался от своих показаний, заявив, что виноват хозяин стройки. Материалы дела были изъяты и направлены в первый отдел по особо важным делам СУ СК по РТ. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поставил расследование на особый контроль.

Также Халиева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с делом о гражданине Турции которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетней. Он ушел от наказания и сбежал из России.