Президент Татарстана прокомментировал отставку правительства России

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ключевые инициативы, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному Собранию, в частности предложение главы государства закрепить роль в Конституции РФ статус и роль Госсовета РФ.

«Госсовет очень много полезных инициатив разрабатывает, и они поддерживаются. Я вот только по нашей рабочей группе скажу, по жилью и общественным пространствам. В феврале президент страны проводил президиум, и практически все наши наработки нашли решение, то есть это эффективная форма работы, и, я думаю, исходя из этого президент такое решение принял. У нас только в нашей рабочей группе шесть губернаторов возглавляют подгруппы, мы каждый свое мнение высказываем, потом консолидировано оно и до руководства доходит, и правительство поддерживает наши начинания», — отметил Рустам Минниханов.

Также татарстанский лидер высказался по поводу отставки правительства России, о которой Дмитрий Медведев объявил после послания президента:

«У нас претензий к правительству нет и не будет, мы будем работать с тем правительством, которое будет определено руководством страны. Поэтому, если Дмитрий Анатольевич завершил работу на должности, ему огромные слова благодарности, — я ни разу от него отказа или какого-либо недопонимания не имел. Наверное, раз это решение принято, оно нужное, люди ждут каких-то обновлений, я думаю, с этим связано решение. В целом правительство всегда работало в интересах страны, интересах регионов».