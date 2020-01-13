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В Чистопольском районе Татарстана сняли карантин по бешенству

22:36, 13.01.2020
В Чистопольском районе Татарстана сняли карантин по бешенству
Фото: pxhere.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на территории села Нарат-Елга Чистопольского района РТ, который был установлен в связи с заболеваниями бешенством животных.

Соответствующий указ был подписан 11 января. Карантин снят в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболеванием бешенством, сообщается в документе.

Ранее карантин по бешенству был снят в деревне Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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