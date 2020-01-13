В Чистопольском районе Татарстана сняли карантин по бешенству
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на территории села Нарат-Елга Чистопольского района РТ, который был установлен в связи с заболеваниями бешенством животных.
Соответствующий указ был подписан 11 января. Карантин снят в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболеванием бешенством, сообщается в документе.
Ранее карантин по бешенству был снят в деревне Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым