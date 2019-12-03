В Тукаевском районе Татарстана снят карантин по бешенству

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района РТ, который был установлен в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

Карантин был отменен в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, указывается в документе.

Указ был подписан сегодня, 3 декабря.

Напомним, карантин был введен в деревне Октябрь — Буляк в начале октября. Помимо этого населенного пункта, карантин был установлен на территории села Околоток-Янгасала Рыбно- Слободского района и деревни Данауровка Чистопольского района РТ.

