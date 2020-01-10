WADA направило уведомление в CAS по делу о допинговом споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выслало обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

«Просьба об арбитраже подана нами в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (ISCCS, статья 10.4.1), и будет рассмотрена CAS. В соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение 10 дней с даты настоящего пресс-релиза», — говорится в сообщении WADA.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

После этого Россия выслала в адрес организации письмо о несогласии с санкциями.