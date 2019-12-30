В Татарстане загорелся ресторан в мансарде

Фото: ГУ МЧС по РТ

Десять человек спаслись из горящего ресторана в Буинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Огонь вспыхнул в мансардном этаже ресторана «Дружба» около шести вечера. Пожарные присвоили пожару первую, повышенную категорию сложности. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, передает «Татар-информ».

Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться десять человек. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.