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В Татарстане загорелся ресторан в мансарде

00:34, 30.12.2019
В Татарстане загорелся ресторан в мансарде
Фото: ГУ МЧС по РТ

Десять человек спаслись из горящего ресторана в Буинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Огонь вспыхнул в мансардном этаже ресторана «Дружба» около шести вечера. Пожарные присвоили пожару первую, повышенную категорию сложности. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, передает «Татар-информ».

Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться десять человек. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Общество Татарстан
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