Минниханов: «Если мы говорим про качество жизни, то выпадающее звено — это дворы»

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На встрече с представителями республиканских СМИ президент Татарстана Рустам Минниханов подробно рассказал о ходе масштабной программы по благоустройству «Наш двор». Он обратил внимание на то, что работа над состоянием дворов является важным элементом работы по повышению качества жизни — наряду с капитальным ремонтом и благоустройством парков и скверов.

— Но если мы говорим про качество жизни, идет капремонт жилья, благоустройство, общественная среда (парки, скверы), то выпадающее звено — это дворы. Человек уже нормально заходит в подъезд, в квартиру: освещение, отопление — все нормально. Поэтому эта программа будет решать асфальтовые задачи, освещение, детские площадки. Думаю, что еще мы будем обращаться в ТСЖ и УК, чтобы они привлекали население, какие-то дополнительные комфортные условия для себя создавали. В Казани, Зеленодольске, Нижнекамске есть такие примеры, когда не только за счет бюджета идет благоустройство, но привлекаются и другие источники, — пояснил Минниханов.

Всего, напомнил Минниханов, благоустройству подлежат более 6 700 дворов по всей республике.