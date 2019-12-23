Онколог рассказала о симптомах рака в области головы

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие опухолей в области головы и шеи.

По ее словам, следует обратиться к специалисту в случае возникновения уплотнений и шишек, а также из-за внезапных приступов боли.

Кроме того, к тревожным симптомам относятся появление «непонятных» выделений во рту и дискомфорте при глотании, обнаружение новых пигментных пятен или роста старых.

Также стоит посетить врача в случае диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли «на ровном месте», а также когда начали шататься зубы без особых причин.

«Настороженность должна быть и со стороны пациента, и со стороны врача», — отметила Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее специалисты перечислили нетипичные признаки развития опухоли мозга.

